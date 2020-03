Enel X stringe partnership con PSA Italia per accelerare sviluppo della mobilità elettrica

Valeria Panigada 10 marzo 2020 - 12:01

MILANO (Finanza.com)

Enel X, la business line innovativa del Gruppo Enel, ha stretto una partenship con Groupe PSA Italia per accelerare lo sviluppo della mobilità elettrica nel paese. La partnership infatti permetterà ai clienti che sceglieranno un veicolo elettrico o ibrido plug-in di Groupe PSA (brand Peugeot, Citroen, DS Automobiles e Opel) di ususfruire di soluzioni di ricarica di Enel X, in base alle proprie esigenze di guida.In particolare, nell'accordo sono previste tre soluzioni di ricarica: il pacchetto Home in ambito privato, quello Street in ambito pubblico e il Full Recharge comprensivo di tutte e due i servizi. Chi sceglie il pacchetto Home avrà la possibilità di installare nel proprio garage una JuiceBox di Enel X da 3,7 kW o da 7,4 kW per ricaricare comodamente il proprio veicolo ad esempio durante le soste notturne. Con il pacchetto Street il cliente potrà acquistare un bonus per l’utilizzo delle infrastrutture di ricarica della rete di Enel X; il pacchetto Full Recharge infine integra le soluzioni domestiche e pubbliche consentendo un’esperienza di ricarica completa.L’accordo prevede inoltre l’installazione di 800 punti di ricarica presso la rete dei dealer di Groupe PSA Italia e l’integrazione del servizio Free2Move di Groupe PSA all’interno del network e-Mobility di Enel X. Ad oggi sono circa 9.300 i punti di ricarica pubblici installati da Enel X su tutto il territorio italiano e il numero è destinato a crescere grazie al piano di investimenti.