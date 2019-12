Enel X: sarà una delle 17 società ad avere finanziamenti Ue per sviluppo delle batterie al litio

Daniela La Cava 11 dicembre 2019 - 07:58

Enel X sarà una delle società che potrà avere i finanziamenti dell'Unione europea per lo sviluppo della batterie al litio. In una nota diffusa ieri si legge che la linea di business dedicata ai servizi energetici innovativi del Gruppo Enel sarà una delle 17 aziende che riceveranno finanziamenti approvati dalla Commissione Europea nell'ambito del Progetto paneuropeo IPCEI (Important Project of Common European Interest), volto a sostenere la crescente filiera europea di batterie mediante investimenti in attività di ricerca e sviluppo (R&S) e First Industrial Deployment (FID).Nell'ambito del progetto, Enel X svilupperà strumenti per la previsione dei guasti e la modellizzazione del deterioramento delle batterie agli ioni di litio per aumentarne la vita utile e la sicurezza. "Le batterie giocano un ruolo cruciale nel plasmare il futuro dei sistemi energetici e siamo pienamente impegnati a promuovere l'innovazione in questo campo con l'obiettivo di essere pronti per affrontare la transizione energetica", ha affermato Francesco Venturini, Responsabile di Enel X.Per quanto riguarda l'IPCEI, spiega la nota, sette Stati membri europei (Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Polonia e Svezia) forniranno nei prossimi anni fino a circa 3,2 miliardi di euro di finanziamenti per l'intero progetto, che dovrebbe essere completato entro il 2031.