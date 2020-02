Enel X: insieme a Commissione europea e BEI per rivoluzione mobilità elettrica

Daniela La Cava 26 febbraio 2020 - 12:51

MILANO (Finanza.com)

Enel X, la business line per i servizi energetici avanzati del Gruppo Enel, in campo con la Commissione europea e Banca europea per gli investimenti (BEI) per la rivoluzione della mobilità elettrica. Nel dettaglio, Enel X ha perfezionato tutti i contratti di finanziamento del progetto AMBRA-Electrify Europe (AMBRA-E), che prevede l'installazione di stazioni per la ricarica di veicoli elettrici in Italia, Spagna e Romania. Il progetto, si legge nel comunicato del gruppo energetico, è stato finanziato congiuntamente dall'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti della Commissione europea, attraverso il suo programma "Meccanismo per collegare l'Europa" e della BEI, oltre che con risorse proprie di Enel X. Il progetto, che verrà ultimato entro il 2022, prevede un investimento totale di 70,75 milioni di euro e comporterà l’installazione di oltre 3.000 stazioni di ricarica.