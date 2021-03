Enel X e Sciuker Frames insieme per offerta Superbonus 110%

Redazione Finanza 16 marzo 2021 - 08:48

MILANO (Finanza.com)

Sciuker Frames ha siglato con Enel X, business line del Gruppo Enel che progetta e sviluppa soluzioni incentrate sui principi di sostenibilità ed economia circolare, un accordo per la fornitura e la posa di serramenti nell’ambito dell’offerta 'Vivi Meglio Unifamiliare' di Enel X. In sole due settimane dall’avvio della collaborazione con Enel X, Sciuker Frames ha già ricevuto oltre 50 ordini per un ammontare complessivo pari a oltre 1,5 milioni di euro.Nel dettaglio, l’offerta prevede interventi in ambito tecnologico (pompa di calore, fotovoltaico, colonnina di ricarica elettrica, ecc.) e serramenti, destinati a tutti i proprietari di villette unifamiliari o a schiera interessati a efficientare le proprie unità abitative usufruendo della normativa contenuta all’interno del Decreto Rilancio (cosiddetto “Superbonus 110%”). “Grazie alla cessione del credito i clienti non dovranno anticipare alcuna spesa per gli interventi e con Enel X non sarà necessario sostenere costi extra per il primo sopralluogo e per la redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE)”, si legge nel comunicato congiunto.