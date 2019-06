Enel X: con app X Recharge più di 6mila punti di ricarica

Daniela La Cava 25 giugno 2019 - 12:24

MILANO (Finanza.com)

La mobilità elettrica di Enel X non ha frontiere e si estende in Europa. In una nota la società comunica che da oggi con l’app X Recharge è possibile usufruire di una rete complessiva di più di 6mila punti di ricarica, di cui più di 800 fuori dall’Italia, che diventeranno 1.600 entro la fine del 2020, grazie agli accordi firmati da Enel X con Smatrics e Ionity, due tra i principali operatori di reti di ricarica del Continente.Sarà possibile utilizzare i punti di ricarica in Italia, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Repubblica Ceca, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, e Ungheria.