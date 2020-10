Enel X con Sia per sviluppo nuovi servizi finanziari

Daniela La Cava 8 ottobre 2020 - 12:57

MILANO (Finanza.com)

Enel X Financial Services, società del Gruppo Enel, ha firmato una partnership strategica con Sia, società hi-tech europea leader nei servizi e nelle infrastrutture di pagamento controllata da CDP Equity, per la progettazione e realizzazione di nuove soluzioni di mobile banking. Grazie alle piattaforme tecnologiche di Sia, i clienti di Enel X potranno effettuare pagamenti in mobilità, anche via smartphone, in modo facile, veloce e sicuro.Grazie a questo accordo, Enel X Financial Services rafforza la presenza nel mercato dei pagamenti digitali, con l’obiettivo di fornire nuovi e ulteriori servizi innovativi – basati su conto di pagamento - ai privati e alle imprese, come ad esempio la possibilità di pagare bollettini ed effettuare bonifici e addebiti diretti in conto, nonché di effettuare transazioni contactless utilizzando le carte del circuito Mastercard.