Enel X con Jaguar Land Rover Italia: al via partnership per diffusione mobilità elettrica

Redazione Finanza 8 febbraio 2021 - 16:35

MILANO (Finanza.com)

Partnership tra Enel X e Jaguar Land Rover Italia nella mobilità elettrica. La business line globale del gruppo Enel che progetta e sviluppa soluzioni incentrate sui principi di sostenibilità ed economia circolare, per fornire a persone, comunità, istituzioni e aziende un modello alternativo che rispetti l'ambiente e integri l'innovazione tecnologica nella vita quotidiana, partecipa al percorso di Jaguar Land Rover Italia per la diffusione della mobilità elettrica.Proprio in questo inizio 2021, segnala la nota, Jaguar Land Rover ha raggiunto l’obiettivo di offrire l’elettrificazione su tutti i modelli della gamma, ma l’intento, di non minore importanza, è anche quello di rendere sempre più semplice e fruibile la scelta di passare all’elettrico: un approccio etico, ecosostenibile e proiettato al futuro, che implica una diversa filosofia di vita. È questa la premessa che ha guidato l’accordo con Enel X per lo sviluppo di soluzioni integrate e competitive messe a disposizione dei clienti interessati all’acquisto della Jaguar I-PACE, 100% elettrica, dei PHEV Jaguar e Land Rover (Plug- in Hybrid Electric Vehicle) e di tutte le vetture “alla spina” che arriveranno sul mercato nei prossimi mesi e anni."Grazie all’accordo con Jaguar Land Rover in Italia, aggiungiamo un altro tassello fondamentale dell’impegno al fianco dei più importanti marchi di car manufacturer e garantiamo alle persone che scelgono di passare all’elettrico le migliori tecnologie di ricarica disponibili oggi sul mercato", ha dichiarato Francesco Venturini, ceo di Enel X.