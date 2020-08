Enel X amplia ancora rete di ricarica raggiungendo i 50mila punti

Daniela La Cava 7 agosto 2020 - 14:01

MILANO (Finanza.com)

Enel X amplia ulteriolmente la sua rete di ricarica per veicoli elettrici superando i 50mila punti di ricarica pubblici con un incremento significativo rispetto ai 30mila già disponibili all'inizio di giugno, avviando l’interoperabilità tramite eRoaming con il Charging Point Operator nordeuropeo Last Mile Solutions ed anche con gli operatori has·to·be e E.ON. Nell’ambito della piattaforma e-mobility Hubject, si legge nella nota, questo progresso consente ai clienti dell'app Enel X JuicePass di ricaricare i propri veicoli senza dover attivare nuovi contratti, nei punti di ricarica gestiti da Last Mile Solutions, has·to·be e E.ON, su una rete di circa 20mila colonnine aggiuntive di ricarica in Austria, Belgio, Svizzera, Germania e Paesi Bassi.Grazie ai suoi investimenti e agli accordi di interoperabilità, Enel X intende ampliare la propria rete di punti di ricarica pubblici e privati disponibili nel mondo a circa 736mila entro il 2022, rispetto agli attuali 130mila, con l’obiettivo di supportare l’adozione di veicoli elettrici e accelerare la decarbonizzazione del settore dei trasporti.