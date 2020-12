Enel X Sun Plug&Play: l'impianto fotovoltaico che si monta sul balcone

Redazione Finanza 28 dicembre 2020 - 15:47

MILANO (Finanza.com)

Una tecnologia che permette di produrre energia rinnovabile anche in città e rende più sostenibili i consumi delle abitazioni. Si tratta di Enel X Sun Plug&Play, l’impianto fotovoltaico da 0,34 kW interamente disegnato da Enel X. La società del gruppo Enel spiega che è possibile installarlo su balcone o terrazzo, "è adatto sia a ringhiera metallica che parapetto in muratura e, attraverso una spina elettrica con presa dedicata, consente di contribuire con l’energia prodotta dal sole a quella consumata per alimentare elettrodomestici e altri apparecchi della casa". La soluzione, testata in galleria del vento, è resistente a venti di 130 km/h, ha una garanzia di 10 anni. Per quanto riguarda il prezzo di acquisto Enel X indica che questa soluzione può essere comprata a 249,50 euro invece di 599 euro, grazie alla promo lancio e agli incentivi fiscali con la cessione del credito al 50%.La soluzione rappresenta un ulteriore contributo rispetto ai risultati già raggiunti alla divisione e-Home di Enel X. Nel 2020 sono stati installati nelle case degli italiani circa 25mila prodotti, tra caldaie a condensazione, climatizzatori e impianti fotovoltaici con sistema di accumulo, evitando l’emissione in atmosfera di circa 10mila tonnellate di CO2 l’anno e assicurando circa 300mila ore di lavoro ai tecnici di aziende che collaborano con Enel X.