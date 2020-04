Enel: Tesoro deposita lista per nuovo cda, Crisostomo sarà il nuovo presidente

Titta Ferraro 21 aprile 2020 - 08:59

MILANO (Finanza.com)

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha provveduto a depositare le liste per il rinnovo del consiglio di amministrazione di Poste Italiane e, di concerto con il Ministero per lo Sviluppo economico, le liste per il rinnovo degli organi sociali di Enel, Eni e Leonardo.Con riferimento all'assemblea degli azionisti di Enel, convocata per il prossimo giovedì 14 maggio, il Ministero, titolare del 23,585% del capitale, ha depositato la lista per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione capitanata da Michele Alberto Fabiano Crisostomo, indicato per il ruolo di nuovo presidente.La lista comprende poi Francesco Starace, che sarà confermato ad. Gli altri della lista sono Alberto Marchi, Costanza Esclapon, Mirella Pellegrini e Mariana Mazzucato.