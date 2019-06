Enel Russia: raggiunto accordo con Kuzbassenergo per la vendita di Reftinskaya Gres

Daniela La Cava 20 giugno 2019 - 10:14

MILANO (Finanza.com)

Enel Russia PJSC, controllata russa di Enel, in qualità di venditore, e JSC "Kuzbassenergo", società controllata da Siberian Generating Company, in qualità di acquirente, hanno firmato l'accordo di compravendita dell'impianto a carbone di Reftinskaya Gres. L’accordo, si legge in una nota di Enel, diverrà efficace una volta che l’operazione sarà approvata da parte dell’autorità federale russa per la concorrenza, e che i termini e le condizioni dell’operazione stessa verranno approvati da parte dell’assemblea straordinaria degli azionisti di Enel Russia convocata per il prossimo 22 luglio.L’orizzonte temporale previsto per il trasferimento della proprietà di Reftinskaya Gres a JSC “Kuzbassenergo” è non oltre 18 mesi dal momento in cui l’accordo di compravendita acquisterà efficacia.