Enel Russia: completato trasferimento Reftinskaya Gres a Kuzbassenergo

Daniela La Cava 2 ottobre 2019 - 08:13

MILANO (Finanza.com)

Enel, facendo seguito ai comunicati stampa dello scorso giugno, ha annunciato il trasferimento della proprietà della centrale a carbone Reftinskaya Gres dalla sua controllata Enel Russia PJSC a JSC Kuzbassenergo, società controllata da Siberian Generating Company. Lo si apprende in una nota di Enel nella quale si precisa che il passaggio di proprietà si è perfezionato oggi a seguito della registrazione a livello federale del trasferimento della proprietà dei beni immobili di Reftinskaya Gres, come stabilito nell’accordo di compravendita tra Enel Russia e Kuzbassenergo, che è diventato efficace a seguito dell’approvazione dell’operazione da parte dell’autorità antitrust russa lo scorso 31 luglio.A fronte di un corrispettivo totale dell’operazione pari a 20,7 miliardi di rubli (circa 292 milioni euro al cambio corrente), che tiene conto degli aggiustamenti contrattualmente previsti, a oggi Enel Russia ha ricevuto le prime due tranche, pari a un totale di 16,7 miliardi di rubli (circa 236 milioni di euro al cambio corrente). L’importo residuo, si legge in un comunicato, verrà corrisposto una volta che Kuzbassenergo avrà ottenuto tutte le licenze e i permessi necessari alla gestione della centrale e, in ogni caso, entro un anno dalla data odierna. Fino ad allora, Enel Russia continuerà a gestire Reftinskaya Gres sulla base di un apposito contratto approvato dall’autorità antitrust russa.È inoltre prevista un’eventuale componente, per un massimo di 3 miliardi di rubli (circa 42 milioni di euro al cambio corrente), da versare entro cinque anni dalla data odierna, al verificarsi di determinate condizioni.