Enel Green power fornirà energia eolica a Gap da nuovo parco negli Usa

Valeria Panigada 9 agosto 2019 - 16:12

MILANO (Finanza.com)

Enel, attraverso la controllata statunitense per le rinnovabili Enel Green Power North America, ha siglato un contratto di fornitura energetica di dodici anni con il marchio di abbigliamento Gap. L’energia sarà generata da Aurora, il nuovo parco eolico di Enel Green Power attualmente in fase di sviluppo nel Nord Dakota. In linea con l’accordo, l’energia eolica fornita a Gap è sufficiente ad alimentare oltre 1.500 store del marchio, pari a circa il 50% del fabbisogno energetico degli oltre 3.300 punti vendita a livello mondiale.Aurora, situato nel Nord Dakota, avrà una capacità totale di circa 299 MW e, una volta operativo, entro la fine del 2020, sarà in grado di generare energia rinnovabile evitando l’emissione in atmosfera di oltre 880mila tonnellate di Co2 l’anno. Si prevede che la costruzione dell’impianto inizi nei prossimi mesi del 2019.