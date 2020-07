Enel Green Power: vinta prima gara solare in India

Daniela La Cava 1 luglio 2020 - 09:29

Vinta prima gara solare in India per Enel. Enel Green Power, attraverso la sua controllata indiana per le energie rinnovabili, EGP India, si è aggiudicata il diritto di firmare un contratto di fornitura energetica della durata di 25 anni per un progetto solare da 420 MW in India, che sarà ubicato nello Stato del Rajasthan e sarà il suo primo impianto solare nel Paese. L’aggiudicazione del progetto è avvenuta nell’ambito della Nona Tranche da 2 GW della gara d’appalto nazionale per l’energia solare indetta dalla società governativa Solar Energy Corporation of India. "Notizia positiva per Enel che accresce significativamente il suo posizionamento in India", scrivono gli analisti di Equita che confermano la raccomandazione buy e target di 8,1 euro su Enel."Enel è entrata in india qualche anno con prospettive di crescita significative in un paese con un solido piano di sviluppo rinnovabili nei prossimi anni - ricorda la sim -. La nuova realizzazione segue l’aggiudicazione di un altro progetto eolico da 190MW vinto da Enel nel settembre dell`anno scorso".