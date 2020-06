Enel Green Power vince gara per progetto solare in India, investimento da 180 mln dollari

Valeria Panigada 30 giugno 2020 - 15:25

MILANO (Finanza.com)

Enel Green Power, attraverso la sua controllata indiana per le energie rinnovabili EGP India, ha vinto un contratto di fornitura energetica della durata di 25 anni per un progetto solare da 420 MW in India, nello Stato del Rajasthan. Sarà il suo primo impianto solare nel Paese. “L’India rappresenta un mercato importante in una geografia strategica per la nostra azienda, in quanto vanta una ricchezza di risorse rinnovabili e un contesto altamente competitivo, cui si unisce una crescente domanda di energia", ha detto Antonio Cammisecra, Ceo di Enel Green Power.La costruzione dell’impianto solare, che dovrebbe entrare in funzione alla fine del 2021, comporterà un investimento di circa 180 milioni di dollari. In base al contratto di fornitura, il progetto solare fornirà i volumi di energia specificati per un periodo di 25 anni. L’impianto sarà in grado di generare più di 750 GWh di energia rinnovabile all’anno, abbastanza per evitare l’emissione annuale in atmosfera di circa 681.600 tonnellate di CO2.