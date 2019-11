Enel Green Power: avviata costruzione nuovo parco eolico negli Usa

Daniela La Cava 19 novembre 2019 - 15:59

MILANO (Finanza.com)

Enel, attraverso Enel Green Power North America, la controllata statunitense per le rinnovabili, ha avviato la costruzione del parco eolico Aurora da 299 MW in Nord Dakota. La costruzione dell’impianto, che dovrebbe entrare a pieno regime per fine 2020, richiederà un investimento di circa 450 milioni di dollari Usa. Lo rende noto il gruppo energetico italiano precisando che Aurora è supportato da un nuovo contratto di fornitura di energia elettrica (PPA) che prevede la vendita dell’energia prodotta da una parte dell’impianto all’utility locale Basin Electric Power Cooperative, che fa seguito al contratto di fornitura energetica virtuale già siglato in precedenza durante l’anno con il marchio di abbigliamento americano Gap.Con Aurora, ad oggi Enel Green Power sta realizzando negli Stati Uniti progetti eolici e solari per una capacità totale di oltre 1,5 GW.