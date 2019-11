Enel Green Power: avviata costruzione di due parchi eolici in Sudafrica, investimento da 400 mln

Valeria Panigada 4 novembre 2019 - 15:20

MILANO (Finanza.com)

Enel, attraverso la controllata per le rinnovabili Enel Green Power, ha avviato la costruzione in Sudafrica dei parchi eolici di Karusa e Soetwater, con una capacità installata di 140 MW ciascuno. Gli impianti, che dovrebbero essere ultimati per la fine del 2021, richiederanno un investimento di oltre 200 milioni di euro ciascuno.Si prevede che i due parchi eolici, una volta a pieno regime, generino oltre 585 GWh all’anno ciascuno, consentendo di risparmiare ogni anno l’emissione di circa 611.000 tonnellate di CO2 nell’atmosfera. I parchi eolici saranno supportati da un contratto ventennale di fornitura di elettricità con la società elettrica sudafricana Eskom.