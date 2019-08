Enel Green Power, avviata costruzione dell'impianto solare più grande del Cile

Valeria Panigada 26 agosto 2019 - 16:07

MILANO (Finanza.com)

Enel, attraverso la sua controllata per le rinnovabili Enel Green Power, ha avviato la costruzione di Campos del Sol, un nuovo impianto solare fotovoltaico in Cile. Con circa 382 MW di capacità installata, Campos del Sol è il più grande impianto solare attualmente in costruzione nel paese sudamericano. Il nuovo parco solare richiederà un investimento complessivo di circa 320 milioni di dollari. Campos del Sol entrerà in esercizio la fine del 2020 e si stima che genererà circa 1.160 GWh all'anno, evitando l'emissione in atmosfera di oltre 900mila tonnellate di Co2.