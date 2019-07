Enel Green Power, al via nuovo parco eolico in Sudafrica

Daniela La Cava 2 luglio 2019 - 12:05

MILANO (Finanza.com)

Enel, attraverso la controllata per le rinnovabili Enel Green Power RSA, ha avviato la costruzione del parco eolico Garob da 140 MW vicino alla città di Copperton, che fa parte della municipalità locale di Siyathemba, nella provincia del Northern Cape in Sudafrica. Garob è il quinto parco eolico del Gruppo nel Paese e richiederà un investimento di oltre 200 milioni di euro. È quanto si apprende in una nota stampa."Con l’avvio della costruzione di Garob, abbiamo raggiunto un altro importante traguardo in Sudafrica, a poche settimane dalla partenza dei lavori per il parco eolico di Oyster Bay", ha commentato Antonio Cammisecra, responsabile di Enel Green Power. "In prospettiva, continueremo a lavorare sui progetti che ci siamo aggiudicati in Sudafrica e a lanciare iniziative di condivisione del valore per le comunità locali, sempre alla ricerca di ulteriori opportunità di crescita sostenibile nel settore delle rinnovabili del Paese".