Enel GP: al via nuova linea produzione Hjt della fabbrica 3Sun

Daniela La Cava 25 ottobre 2019 - 13:10

MILANO (Finanza.com)

Enel ha annunciato che è stata inaugurata oggi la nuova linea di produzione di 3SUN, la fabbrica di Enel Green Power per la fabbricazione dei pannelli fotovoltaici bifacciali di tipo HJT, basati sulla tecnologia a eterogiunzione che coniuga due tipi diversi di silicio, l’amorfo e il cristallino. Si completa così, recita una nota, il progetto di riconversione tecnologica della fabbrica 3Sun 2.0. Partito nel secondo trimestre del 2018 e suddiviso in tre fasi, con l’obiettivo di portare “La fabbrica del sole” di Enel Green Power a operare in regime di ciclo continuo, 24 ore al giorno per 365 giorni l’anno e a produrre 1.400 pannelli al giorno per un totale di circa 500 mila pannelli l’anno."Con un investimento complessivo di circa 80 milioni di euro, il polo catanese per lo sviluppo di tecnologie rinnovabili del Gruppo Enel diventa l’impianto di produzione fotovoltaica più automatizzato al mondo", segnala la nota di Enel.