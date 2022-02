Enel: Fitch taglia rating a lungo termine. 'Previsto aumento leva finanziaria in medio termine' -Errata Corrige

Redazione Finanza 7 febbraio 2022 - 11:31

La notizia pubblicata alle ore 07.22 contiene un'imprecisione nel titolo. Ce ne scusiamo con i lettori. Di seguito la notizia corretta.L'agenzia Fitch Ratings ("Fitch") ha comunicato lo scorso venerdì di aver rivisto il rating a lungo termine di Enel portandolo a "BBB+" dal precedente livello di "A-". La stessa agenzia ha altresì confermato a "F-2" il rating a breve termine di Enel. L'outlook resta stabile. E' quanto ha riportato Enel in una nota.Stando a quanto comunicato dall'agenzia - si legge nella nota diramata da Enel - la modifica del rating di Enel riflette, principalmente, il previsto aumento della leva finanziaria nel medio termine, dovuto alle opportunità di investimento che hanno portato Enel ad espandere progressivamente il suo piano di capex nel contesto della transizione energetica"."Fitch continua a considerare Enel come operatore all'avanguardia nell'ambito della transizione energetica, con un'efficace strategia concentrata sull'integrazione delle proprie attività di generazione e fornitura, oltre all'elevata capacità di esecuzione, come recentemente dimostrato dai 5 GW di nuova capacità rinnovabile installata nel 2021. Alla luce di queste considerazioni, Fitch ritiene che Enel si posizioni agevolmente rispetto al nuovo ratingassegnatole, con margine per far fronte al progressivo aumento degli investimenti previsto nel medio termine"