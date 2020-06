Enel: Equita conferma buy, sotto la lente possibili limitazioni sviluppo rinnovabili in Messico

Daniela La Cava 10 giugno 2020 - 13:58

MILANO (Finanza.com)

Seduta positiva a Piazza Afafri per Enel che sale dello 0,65% a 7,59 euro. Gli analisti di Equita hanno confermato la raccomandazione buy sul gruppo energetico e target price di 8,1 euro, ma si sono soffermati sulle possibili limitazioni allo sviluppo delle rinnovabili in Messico in scia all'emergenza Covid-19. "Come misure di emergenza relative al Covid il Governo messicano avrebbe introdotto misure restrittive alla produzione e allo sviluppo da fonti rinnovabili, allo scopo di favorire le aziende locali che basano la produzione su combustibili fossili - commentano da Equita -. Negativo per il titolo anche se l’esposizione è limitata (2% Ebitda). Da valutare la durata delle limitazioni e le prospettive di sviluppo per i prossimi anni".