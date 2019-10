Enel: Equita conferma buy, indicazioni positive da conti Enel Americas

Daniela La Cava 29 ottobre 2019 - 10:10

MILANO (Finanza.com)

Enel Americas ha alzato il velo sui risultati finanziari dei primi nove mesi del 2019 che vedono l'Ebitda salire del 25% circa a 2,97 miliardi di dollari e l'utile netto raggiungere gli 822 milioni (+60,3% a/a). "Leggermente meglio delle nostre attese per la divisione", scrivono gli analisti di Equita sottolineando le "forti le contribuzioni di Argentina (+80% a/a) e Brasile (+48% a/a) grazie ai riconoscimenti regolatori e al cambio di perimetro ma anche grazie alla performance in Colombia (+10% a/a) che beneficia del miglior contributo della generazione".Per gli analisti di Equita si tratta di "buone indicazioni per la pubblicazione dei risultati Enel attesa il 12 novembre". La sim milanese conferma la raccomandazione di acquisto (rating buy) su Enel, con target price di 7 euro. A Piazza Affari il titolo Enel è in leggero rialzo a quota 6,87 euro.