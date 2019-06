Enel: Enrico Viale alla guida della regione Nord America

Daniela La Cava 4 giugno 2019 - 08:27

Cambi al vertice in Enel. A partire dal prossimo primo luglio, Enrico Viale assumerà la guida della regione Nord America, comprensiva di Stati Uniti, Canada e Messico, lasciando il ruolo di responsabile della business line global thermal generation. Antonio Cammisecra diventerà a sua volta responsabile global thermal generation, mantenendo al tempo stesso gli attuali ruoli diresponsabile di Enel Green Power e della regione Africa, Asia e Oceania.Inoltre, sempre con efficacia da inizio luglio, la regione Sud America, guidata da Maurizio Bezzeccheri, diventerà America Latina e integrerà le attività del Gruppo in America centrale, specificamente in Costa Rica, Guatemala e Panama.