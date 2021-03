Enel: Akros alza asticella, target sale a 10,8 euro

Redazione Finanza 25 marzo 2021 - 12:49

MILANO (Finanza.com)

Confermata la raccomandazione buy su Enel, con target price in salita a 10,8 euro dal precedente 10,2 euro da parte di Banca Akros "dopo l'inserimento della valutazione della pipeline delle rinnovabili del gruppo, dei risultati 2020, dei cambi aggiornati e del buy-out della minoranza in America Latina".Banca Akros ha poi aggiornato le previsioni dopo i conti 2020, in particolare sono state riviste al rialzo in media dell'1,4% le stime sull'Ebitda 2021-2023. Gli esperti hanno sottolineato di continuare ad essere "più prudenti rispetto alla guidance del management", poiché ritengono che "ci siano ancora rischi sui cambi sul dollaro Usa e in America Latina, anche rispetto alle ipotesi dell'azienda".