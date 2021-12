Enel-Intesa: via libera all'acquisizione di Mooney

Alessandra Caparello 23 dicembre 2021 - 10:10

MILANO (Finanza.com)

Secondo quanto riportato dal Sole, Enel ed Intesa avrebbero dato il via libera all’acquisizine di Mooney prevedendo il co-controllo al 50% e sottende una valutazione di circa 1,5 miliardiLo schema di operazione – ricorda Equita - prevedrebbe la vendita di Mooney ad Enel con l’attuale fondo di maggioranza (Cvc al 70%) previsto in piena uscita. Enel ed Intesa dovrebbero quindi salire al 50% di controllo ciascuno. La valutazione di 1,5 miliardi di euro prevedrebbe per Enel un esborso di 750 milioni e per Intesa, che già controlla il 30% di Mooney a seguito del conferimento di Banca 5, un esborso di circa 300 milioni.Mooney è presente oggi in 45mila esercizi sul territorio e gestisce 200 milioni di transazioni e potrebbe contribuire a rafforzare il business dei pagamenti già avviato da Enel attraverso Enel-X pay, avviata recentemente come naturale evoluzione dei business servizi di Enel (e anche da altre utiltiies Italiane) nel settore dei pagamenti (Enel ha 25mn di clienti in Italia).Money ha registrato nel 2020 un Ebitda adjusted di 82 milioni di euro e 79 milioni di euro nel 2019 e ha indicato un Ebitda in crescita del +28% nel primo semestre del 2021. L’operazione per Enel avrebbe senso industriale considerata la propria attività di Enel-x e la base clienti sulla quale scalare il business di Mooney.