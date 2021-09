Endu: round di investimento da 1 mln per la digital company dello sport

Redazione Finanza 27 settembre 2021 - 14:18

Endu, digital company attiva nel mondo dello sport di endurance con oltre 600mila utenti e più di 1.600 eventi, ha concluso un round di investimento con il Fondo Rilancio Startup, gestito da CDP Venture Capital Sgr, per un importo di 1 milione di euro in matching con alcuni business angels. L'obiettivo del progetto è quello di sostenere la crescita del primo player digitale nel mondo degli sport endurance quali running, cycling, triathlon, nuoto e sci.Il Fondo Rilancio Startup è il fondo da euro 200 milioni sottoscritto dal ministero dello Sviluppo Economico al fine di sostenere e supportare lo sviluppo di progetti e di attività di startup e di Pmi innovative italiane, con l’obiettivo di dare un forte impulso all’ecosistema imprenditoriale, per il rilancio economico del Paese. Gli investimenti del Fondo Rilancio Startup sono realizzati in co-investimento con investitori proponenti e sono effettuati, per quanto attiene agli investimenti iniziali nelle imprese target, attraverso lo strumento del finanziamento convertendo.