Enav, vinto contratto in Brasile da 2,15 mln euro

Enav, attraverso la controllata IDS AirNav, ha firmato un contratto da 2,15 milioni di euro con il service provider brasiliano Comissão de Implantação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo (CISCEA) per l’ammodernamento dei sistemi sulle informazioni di volo. Il contratto prevede l’ammodernamento dei sistemi per validare le procedure strumentali di volo, per progettare rotte e spazi aerei, per gestire la cartografia aeronautica e pubblicare tutti i dati fondamentali per il controllo del traffico aereo. Inoltre, nell’ambito del progetto, IDS AirNav fornirà nuovi moduli tra cui l’applicativo per la distribuzione dei dati di pubblicazione aeronautica e per la gestione dei bollettini prevolo. Il contratto ha una durata complessiva di 24 mesi.