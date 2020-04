Enav, vinti tre nuovi contratti per 1 milione di euro

Valeria Panigada 28 aprile 2020 - 12:21

MILANO (Finanza.com)

Enav, tramite la controllata IDS AirNav, si è aggiudicata tre nuovi contratti, in Mozambico, Romania e Italia, per un valore complessivo di 1 milione di euro. Nello specifico, IDS AirNav è stata selezionata da Aeroportos De Mozambique, la società che gestisce l’aeroporto di Maputo in Mozambico, per l’istallazione di un sistema evoluto per la gestione dei messaggi e delle informazioni aeronautiche in ambito aeroportuale. Il progetto sarà completato entro il 2020 ed ha un valore di 461mila euro. Il secondo contratto è stato sottoscritto con l’authority per l’aviazione civile della Romania (Romanian Civil Aviation Authority) e riguarda l’adozione di una piattaforma per la progettazione delle procedure di volo, la formazione del personale e la manutenzione per un importo totale di 310mila euro. Infine, IDS AirNav è stata selezionata da Alidaunia, uno dei maggiori operatori elicotteristici italiani, per la progettazione, validazione e approvazione operativa di una rete di procedure grazie alle quali la base di Foggia sarà collegata con altri 5 elisuperfici/eliporti della regione Puglia. Il progetto ha una durata di due anni e ha un valore di 245mila euro.