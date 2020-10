Enav, vinta commessa in Ruanda da 2,2 mln dollari

Valeria Panigada 20 ottobre 2020 - 11:32

MILANO (Finanza.com)

Enav, attraverso la controllata IDS AirNav, società specializzata nei sistemi di gestione delle informazioni aeronautiche, si è aggiudicata un contratto del valore di 2,2 milioni di dollari per Rwanda Airports Company, il service provider per il controllo del traffico aereo in Ruanda. Il contratto prevede la fornitura, l’installazione e la manutenzione dei sistemi di gestione delle comunicazioni e informazioni aeronautiche, utili per la gestione e il controllo del traffico aereo. Queste piattaforme saranno operative entro il primo semestre del 2021.