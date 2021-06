Enav: firmato contratto in Australia da 1 mln di euro

Daniela La Cava 14 giugno 2021 - 14:56

Enav, attraverso la controllata IDS AirNav, ha firmato un contratto del valore di 1 milione di euro con Airservice Australia (ASA), il service provider australiano per i servizi alla navigazione aerea, per modernizzare il sistema di Aeronautical Information Management (AIM). In particolare, IDS AirNav fornirà un upgrade del sistema AIM per pubblicazione aeronautica elettronica e la cartografia aeronautica integrata basata su tecnologia GIS (sistema IDS AirNav ICE).Nella nota si sottolinea che questo nuovo contratto, che ha una durata complessiva di 30 mesi, consentirà ad Airservices Australia di aumentare significativamente l'efficienza del processo di pubblicazione cartografica secondo gli standard ICAO e costituisce una solida base per aumentare ancora le capacità del sistema.