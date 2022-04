Enav, firmato contratto con il Qatar per supporto traffico aereo in vista dei Mondiali di Calcio

Redazione Finanza 29 aprile 2022 - 12:49

Enav ha firmato un contratto con la Qatar Civil Aviation Authority per il supporto nella gestione del traffico aereo del Qatar durante la Coppa del Mondo FIFA 2022, in programma dal 21 novembre al 18 dicembre. Oltre alle attività di supporto durante i mondiali di calcio, il Gruppo Enav assisterà l’Emirato del Qatar nella presa in carico, ristrutturazione e gestione della nuova regione di spazio aereo qatariota, di prossima istituzione. In particolare, sono previste attività di consulenza tecnico operativa e di formazione dei controllori di volo.Il contratto, in partnership con Fusion Technology Trading, avrà una durata di 12 mesi, per un importo massimo complessivo di 19,1 milioni di euro, di cui 10,1 destinati al gruppo Enav.