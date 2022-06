Enav: approvato bilancio al 2021 con utile netto di € 78 mln (+44,6%). Dividendo di 0,1081 € ad azione

L’Assemblea degli Azionisti di Enav ha approvato oggi il bilancio della società per l’esercizio 2021. In particolare, la società attiva nella fornitura di servizi per la navigazione aerea civile italiana, ha chiuso il 2021 con ricavi per 836,6 milioni di euro, in aumento del +8,5% rispetto al 2020. L’Ebitda è risultato essere in aumento del +5,5% rispetto al 2020, attestandosi a quota 222,4 milioni di euro. Infine, nel 2021 è stato registrato un utile netto consolidato di 78 milioni di euro, con un incremento del 44,6% rispetto al 2020; mentre l’indebitamento finanziario netto è risultato essere pari a 483,5 milioni di euro.

A seguito dei risultati presentati, l’assemblea degli azionisti di Enav ha deliberato alla distribuzione di un dividendo relativo al 2021 corrispondente a 0,1081 euro per azione. Il suddetto dividendo sarà staccato il 24 ottobre 2022.

Intanto, la società quotata sul segmento Euronext Milan si muove sulla parità trovandosi al momento a quota 4,28 euro ad azione.