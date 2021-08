Enac: multa 35mila euro ai danni di Ryanair per supplementi assegnazione posti

Redazione Finanza 17 agosto 2021 - 16:31

MILANO (Finanza.com)

Dai primi accertamenti diretti effettuati dall'Enac per verificare se le compagnie si sono adeguate alle diposizioni regolamentari dell'Autorità a tutela dei disabili e dei minori, è risultato che Ryanair non ha ancora provveduto ad adeguare i sistemi informatici ed operativi per garantire di non far pagare il supplemento al costo del biglietto aereo per l'assegnazione di posti vicini agli accompagnatori di minori e disabili. Lo annuncia l'Enac in una nota spiegando che "il vettore ha solo modificato una disposizione contrattuale, di difficile percezione da parte del passeggero, che permette di non pagare ovvero di ottenere il rimborso della maggiorazione del prezzo pagata sul biglietto, solo all'esito di una complessa procedura, evidentemente elusiva del regolamento Enac e contraria a quanto disposto dal Tar".Enac ha fatto sapere che è pronta la procedura a firma del direttore generale Enac, Alessio Quaranta, per irrogare al vettore inadempiente una sanzione di 35mila euro.