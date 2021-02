En plein di rialzi per il Ftse Mib: Bper vola anche oggi, stecca Enel dopo i conti

Titta Ferraro 5 febbraio 2021 - 17:58

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari chiude in spolvero anche oggi. Il Ftse Mib ha chiuso oggi a 23.083 punti, in rialzo dello 0,80%. Il saldo settimanale è di quasi +7%, sovraperformando con decisione rispetto a Dax e Wall Street che segnano rialzi tra il 4 e il 5%.Oggi riflettori su Intesa Sanpaolo, salita del 2,61% a 2,061 euro. I numeri del quarto trimestre sono stati migliori del previsto e la banca ha aggiornato le stime sulla sinergie legate all'integrazione di UBI Banca. Il ceo Carlo Messina professa ottimismo. La banca indica un obiettivo di utile 2021 oltre i 3,5 miliardi considerando anche Ubi. "Il nostro impegno è assolutamente di superare questo obiettivo", dice Messina aggiungendo che il target sarà superato "facilmente".Tra le banche si è distinta Bper (+4,71%) che conferma la sua capacità di performare meglio dei peers in questo primo scorcio d'anno. Da inizio anno Bper è il migliori titolo di tutta Piazza Affari con un balzo di oltre il 18% dopo il 2020 difficile chiuso come peggiore blue chip milanese.Rally convinto anche per Unicredit (+2,17%). Oggi il presidente designato di UniCredit, Pier Carlo Padoan, in un'intervista rilasciata a Repubblica ha detto di non escludere nulla in tema di M&A. "Non escludo nulla. Siamo in una fase di profondo cambiamento e la crescita per linee esterne è uno degli strumenti a disposizione, anche se come è ovvio il cda non approverà nessuna operazione che non sia nell'interesse pieno di tutti i suoi azionisti".Tra i segni meno si segnala Enel (-1,27% a 8,447 euro) all'indomani dei numeri preliminari 2020.