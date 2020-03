Emergenza coronavirus, slitta a domani CdM per decreto. Sospensione scadenze fiscali prevista a partire da 16 marzo

Laura Naka Antonelli 13 marzo 2020 - 14:39

MILANO (Finanza.com)

Stando alle indiscrezioni che circolano nelle ultime ore il il Consiglio dei Ministri per l'approvazione del decreto legge che conterrà nuovi provvedimenti anti-coronavirus, sia sul fronte sanitario che su quello economico, si riunirà domani, e non oggi.Il governo, a quanto si apprende, starebbe completando la scrittura del testo, che è piuttosto articolato.I tempi sono stretti, in quanto il decreto dovrebbe essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non più tardi della mattina di lunedì 16 marzo, giorno in cui dovrebbe scattare la sospensione delle scadenze fiscali.