Emergenza coronavirus: presidente Conte, attendiamo richieste formali Fontana

Daniela La Cava 11 marzo 2020 - 12:04

MILANO (Finanza.com)

Sulla possibilità di misure più restrittive per la Lombardia ed altre area, il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, ha dichiarato: "Ieri c'è stata una videoconferenza con i governatori del territorio, io ho dato mandato al ministro Speranza di sollecitare il governatore Fontana a formalizzare le richieste. Siamo in attesa di ricevere le formali richieste della regione Lombardia". Lato governo, ho già chiarito, che non c'è alcuna chiusura.