Emergenza coronavirus, bozza Dpcm: 'sospesi congressi e riunioni, restrizioni a parenti pazienti in hospice e Pronto soccorso'

Laura Naka Antonelli 4 marzo 2020 - 15:23

MILANO (Finanza.com)

Vengono rinviati tutti i congressi e i convegni in Italia. Così si legge nella bozza Dpcm, su cui il governo Conte sta lavorando per fronteggiare l'emergenza del coronavirus. Nella bozza si parla di "rinvio di tutte le attività convegnistiche e congressuali".Per la precisione, disposta la "sospensione di congressi, riunioni, meeting ed eventi sociali, per il personale sanitario e il personale che garantisce i servizi pubblici essenziali e di pubblica utilità".Ancora, nella bozza viene stabilita la "limitazione dell'accesso di parenti e visitatori a strutture quali hospice, residenze sanitarie assistite (Rsa) e strutture residenziali per anziani autosufficienti e non, ai soli casi consentiti dalla direzione sanitaria della struttura, adottando le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione".Si parla anche del "divieto per accompagnatori dei pazienti di permanenza nelle sale di attesa dei Dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (Dea/Ps), salvo specifica indicazione del personale sanitario del triage".