Emergenza coronavirus, bozza Dpcm: 'limitazioni eventi pubblici in vigore fino a 20 marzo'

Laura Naka Antonelli 4 marzo 2020 - 15:30

MILANO (Finanza.com)

"Lavaggio frequente delle mani; igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie); mantenimento nei contatti sociali di una distanza interpersonale di almeno un metro; evitare abbracci e strette di mano; evitare scambi di bottiglie, bicchieri in particolare durante attivitĂ sportive". Sono alcune delle disposizioni contenute nella bozza del Dpcm su cui il governo Conte sta lavorando per contenere in Italia l'emergenza del coronavirus-COVID-19.Le limitazioni alle attivitĂ e agli eventi che si svolgono in luogo pubblico, si legge nel decreto, saranno operative fino al prossimo 20 marzo.