Emergenza coronavirus Italia, governo valuta la chiusura di tutte le scuole sul territorio

Laura Naka Antonelli 4 marzo 2020 - 12:27

MILANO (Finanza.com)

Reuters riporta alcune indiscrezioni, secondo cui il governo Conte bis starebbe considerando di chiudere tutte le scuole in Italia, a causa dell'emergenza coronavirus. Anche l'Ansa riporta la stessa notizia. Fonti ministeriali sottolineano che "nessuna decisione è stata presa al riguardo".E' in corso intanto una riunione tra il premier Giuseppe Conte e i ministri a Palazzo Chigi. L'ipotesi, spiega una fonte di governo all'Ansa, è al centro del dibattito del governo "da diverse ore e non solo da stamattina".