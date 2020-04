Emergenza coronavirus: Inps, 3,49 mln domande per prestazioni decreto Cura Italia

Daniela La Cava 6 aprile 2020 - 14:38

MILANO (Finanza.com)

Oggi alle 12 le domande per prestazioni Inps previste dal decreto Cura Italia, pervenute telematicamente, sono 3.492.156 per più di 6,8 milioni di beneficiari. Lo comunica l'Inps indicando nel dettaglio che per l'indennità 600 euro le domande sono pari a 3.058.726, 190.243 le domande per congedi parentali, 31.480 per il bonus baby sitting. Per la Cigo sono 138.007 domande per 2.225.971 beneficiari, e per l'assegno ordinario le domande pervenute sono 73.700 per 1.299.997 beneficiari.