Emergenza coronavirus: Fontana: oggi numeri non troppo belli, contagiati in aumento

Daniela La Cava 26 marzo 2020 - 14:30

MILANO (Finanza.com)

"Oggi purtroppo i numeri non sono troppo belli. Il numero dei contagiati è aumentato un pò rispetto alla linea dei giorni scorsi". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, nel corso della consueta conferenza stampa giornaliera durante la quale fa il punto sull'emergenza coronavirus. "Speravamo che un aumento di questo genere non si verificasse - ha aggiunto Fontana -. Ora dovremo valutare e capire se si è trattato di un fatto eccezionale determinato da un episodio particolare o se invece il trend dell'aumento ricomincia a salire. In tal caso sarebbe una cosa imbarazzante".