Emergenza Covid-19: bando per 500 infermieri, arrivati a Bergamo i medici volontari

27 marzo 2020

Daoggi è online sul sito della Protezione civile il bando per reclutare 500 infermieri da inviare negli ospedali delle città più colpite dall'epidemia di coronavirus. È possibile compilare il form fino alle ore 20 di domani 28 marzo. Intanto è atterrato a Bergamo l'aereo con i primi medici volontari giunti da tutta Italia per creare la "task force" che possa garantire un intervento immediato negli ospedali in condizioni critiche. La task force è costituita da 300 dei quasi 8mila medici, che, su base volontaria, da tutta Italia avevano risposto al bando dalla protezione civile aperto il 20 marzo per sole 24 ore. I primi medici arrivati in Lombardia provengono da Roma, Latina, Bari, Firenze, Cosenza, Potenza, Napoli, Vasto, Messina, Udine, Caserta e Perugia.