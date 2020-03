Emergenza Coronavirus: presidente Conte, deliberato stanziamento di 25 mld

Daniela La Cava 11 marzo 2020 - 11:35

MILANO (Finanza.com)

"Abbiamo appena deliberato lo stanziamento di una somma straordinaria, 25 miliardi di euro, consapevoli delle difficoltà che il Paese sta affrontando per questa emergenza". E' quanto ha dichiarato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa a Palazzo Chigi dopo il Consiglio dei ministri. "25 miliardi - ha aggiunto - di disponibilità finanziarie da non utilizzare subito ma sicuramente da poter utilizzare per far fronte a tutte le difficoltà che stiamo affrontando per un'emergenza che, come ho sempre dichiarato, è sia sanitaria sia economica e che ha chiaramente un importante impatto sociale".