Emergenza Coronavirus: Unioncamere, 500mila i punti vendita aperti

Daniela La Cava 19 marzo 2020 - 11:33

MILANO (Finanza.com)

Più di 500mila gli esercizi commerciali e dei servizi alla persona, al cui interno lavorano 800mila dipendenti, che restano aperti in base al decreto del Governo anti-coronavirus. Fra questi, oltre 230mila riguardano il settore alimentare, che assicura una copertura capillare sull'intero territorio nazionale. E' quanto emerge da una elaborazione di Unioncamere e InfoCamere sui dati del Registro delle imprese delle Camere di Commercio.Uniocamere indica che "il maggior numero di punti vendita di prodotti alimentari si trova in Campania (quasi 33mila con 37mila dipendenti), che vanta la maggior rete a livello nazionale di piccoli esercizi commerciali al dettaglio (oltre 19mila), di minimarket (quasi 11mila) e di negozi di prodotti surgelati (633)". Di “taglia” maggiore sono, invece, gli oltre 25mila esercizi alimentari della Lombardia, seconda per diffusione di punti vendita di questo settore, al cui interno lavorano oltre 82mila dipendenti. E' infatti la regione che conta il maggior numero di ipermercati attivi nel paese (212 con 23mila dipendenti), ai quali si affiancano 2.100 supermercati, in cui lavorano 38mila persone. C'è anche una rete di negozi di vicinato: quasi 15mila quelli presenti sul territorio con 12mila dipendenti.