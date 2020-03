Emergenza Coronavirus: Fontana, si conferma stesso trend ultimi giorni

Daniela La Cava 24 marzo 2020 - 14:20

MILANO (Finanza.com)

"Per quanto riguarda i numeri siamo nello stesso trend dei giorni scorsi. Ci sono degli aumenti ma sono molto limitati rispetto a quanto avvenuto la scorsa settimana". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, nel corso dell'appuntamento giornaliero con la stampa per fare il punto della situazione sulla diffusione del coronavirus. "Pare che si sia stabilizzato rispetto a qualche giorno fa - ha aggiunto Fontana -. Questo potrebbe voler dire che si va verso una discesa nei prossimi giorni, ce lo auguriamo tutti, ma non abbiamo nessun elemento concreto per averne la conferma".Nel corso del suo intervento Fontana ha dato la notizia che Guido Bertolaso è risultato positivo al coronavirus, e al momento è in isolamento".