Emergenza COVID-19, UniCredit sospende dividendi e buyback. Titolo crolla -8%

Laura Naka Antonelli 30 marzo 2020 - 10:04

MILANO (Finanza.com)

UniCredit titolo peggiore del Ftse Mib, con un crollo di quasi -8%, a quota 7,24 euro. I mercati non hanno preso bene la notizia, arrivata con un comunicato diffuso in serata, della decisione dell'istituto di Piazza Gae Aulenti guidato dal ceo francese Jean-Pierre Mustier di congelare i dividendi e il buyback azionario del 2019, in linea con quanto chiesto dalla Bce, alla luce dell'emergenza Covid-19.Tra i titoli peggiori di Piazza Affari ci sono proprio le banche, con Intesa SanPaolo che è stata anche sospesa per eccesso di ribasso e che ora fa -7,19%. Male anche Mediobanca -6,49%.