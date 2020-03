Emergenza COVID-19, Gualtieri: 'prematuro dire se deficit-Pil sforerà il 3%

Laura Naka Antonelli 11 marzo 2020 - 11:52

MILANO (Finanza.com)

E' "prematuro" cercare di stimare se il deficit-Pil dell'Italia, a seguito delle risorse stanziate per far fronte all'emergenza del coronavirus, sforerà la soglia del 3%. Lo ha detto il ministro dell'economia, Roberto Gualteri, nel corso della conferenza stampa successiva alla riunione del consiglio dei ministri, che ha dato il via libera alla richiesta al Parlamento di un ulteriore scostamento dal deficit."Questa tecnicamente è una autorizzazione del Parlamento a stanziare fino a 20 miliardi in termini di indebitamento e 25 in termini di stanziamento. Quindi il livello di deficit dipenderà da quanto sarà impiegato"."La prima misura grosso modo userà metà delle risorse ed è possibile anche che ci saranno risorse europee, che potranno sostenere parte dello sforzo. Quindi è prematuro parlare del livello di deficit che verrà raggiunto".