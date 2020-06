Emera supera il 20% di partecipazione in Eurotech

Daniela La Cava 4 giugno 2020 - 08:46

MILANO (Finanza.com)

Emera, holding di partecipazioni a capitale interamente italiano (raccoglie al proprio interno figure imprenditoriali di spicco, tra cui Aldo e Beppe Fumagalli e i gruppi Bluenergy e Mitica), ha annunciato di avere incrementato ulteriormente la partecipazione nel capitale sociale di Eurotech. La partecipazione attualmente detenuta da Emera in Eurotech è di 7.117.404 azioni, pari al 20,04% del capitale sociale."L'ulteriore crescita e il relativo consolidamento della partecipazione in Eurotech testimonia la fiducia di Emera nella capacità del management della società di cogliere le opportunità generate dalla trasformazione digitale in atto, che vedrà aumentare gli investimenti delle imprese per l’Industria 4.0", ha dichiarato Antongiulio Marti, presidente di Emera.