Emera diventa primo azionista Eurotech con acquisizione quota da Leonardo

Daniela La Cava 9 agosto 2019 - 13:06

MILANO (Finanza.com)

Emera, holding di partecipazioni a capitale interamente italiano, ha perfezionato l’acquisto da Leonardo di una partecipazione dell’11,08% del capitale sociale di Eurotech, società quotata sullo Star, specializzata nella progettazione e realizzazione di schede e moduli embedded, edge computer, Hpec e soluzioni IoT. Successivamente, si legge in una nota, Emera ha fissato la propria partecipazione al 16,06%, per un totale di 5.703.797 azioni, attraverso un mandato di collocamento di 1.080.000 azioni di Eurotech sottoscritto con Mediobanca-Banca di Credito Finanziario.SCM Sim ha coordinato in qualità di arranger l’acquisizione che porta Emera a diventare l’azionista di riferimento di Eurotech.